В Омске за 350 млн продают Камергерский переулок

Компания ООО «Атриум» расстается с Камергерским переулком — популярной в Омске локацией, включающую прогулочную зону и заведения общепита. Объявление о продаже размещено на сайте «Российского аукционного дома».
Лот включает нежилые помещения (общая площадь 2 099,4 кв. м.), здание (общая площадь 117,5 кв. м.) и земельные участки (общая площадь 2 643 кв. м.) в историческом центре города. Практически все помещения на данный момент сданы в аренду.
Сейчас в Камергерском переулке успешно работают более десяти точек общепита и другие заведения, например, кофейня Skuratov, ресторан DVORIK, бар «Одно-Вино», кондитерская «ЛЮКЛЕР десерт» и барбершоп.
Кроме того, новый собственник получит несколько пространств под реконструкцию. Они расположены под крышей здания по ул. Ленина, 11/13А, на крыше и в цокольном этаже здания по улице Бударина, 3.
Продавец планирует выручить за Камергерский переулок 350 млн рублей. Отметим, что это уже вторая попытка продать локацию. Первый раз она была выставлена на продажу по такой же цене в августе прошлого года.