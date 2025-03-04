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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два загадочных сообщения

В эфире оказались слова «йотоласт» и «рунический».

Источник: Аргументы и факты

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир очередные загадочные сообщения.

В эфире оказались слова «йотоласт» и «рунический». Радиолюбители уточнили, что это произошло накануне.

В феврале УВБ-76 выходила в эфир 46 раз. 12 февраля радиолюбители зафиксировали 25 сообщений.

Напомним, УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были зарегистрированы сигналы-сообщения. В частности, 20 февраля 2022 года она передала слова «нжти» и «лесолед». Спустя два дня были переданы «нюхостих» и «неудержимый».

Ранее сообщалось, что в эфире УВБ-76 прозвучали песня SHAMAN «Я — русский», музыкальная тема из балета «Лебединое озеро» и гимн Советского Союза.