«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два загадочных сообщения

Напомним, УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были зарегистрированы сигналы-сообщения. В частности, 20 февраля 2022 года она передала слова «нжти» и «лесолед». Спустя два дня были переданы «нюхостих» и «неудержимый».