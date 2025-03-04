На Челябинскую область надвигаются осадки и ещё большее потепление

Во вторник небольшие осадки принесёт только на юг области. При этом потеплеет до 0…-5, и лишь в низинах будет до −9. А следующие двое суток снегопады обещают гулять уже по всему региону. При этом по ночам окажется заметно теплее, чем на прошлой неделе, до −9…-16, а днём в среду и четверг — от −1 до −7. Ветер во вторник неустойчивый и слабый, такой, что в регионе объявили НМУ второй степени опасности, со среды порывы ветра чуть усилятся.
В Челябинске ближайшие трое суток днём будет −2…-4, по ночам — до −10…-16. При этом во вторник — переменная облачность, а в среду и четверг — небольшие снегопады.
Напомним, с этого понедельника, 3 марта, у православных верующих начался Великий пост, который продлится до 19 апреля. В чём его суть и какие правила нужно соблюдать, рассказали в подробном материале.
Тем временем в регионе продолжается сезон простуд. Напоминаем, как уберечь детей от сильных морозов, что такое аллергия на холод и как её лечить, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, чем отличаются пуховики с наполнителями из синтепона, изософта, холлофайбера, синтетического пуха, тинсулейта, и что лучше всего согреет. А также о том, как укрепить иммунитет, какие витамины попить, и какие препараты можно принимать только по показаниям.