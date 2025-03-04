На Челябинскую область надвигаются осадки и ещё большее потепление

Во вторник небольшие осадки принесёт только на юг области. При этом потеплеет до 0…-5, и лишь в низинах будет до −9. А следующие двое суток снегопады обещают гулять уже по всему региону. При этом по ночам окажется заметно теплее, чем на прошлой неделе, до −9…-16, а днём в среду и четверг — от −1 до −7. Ветер во вторник неустойчивый и слабый, такой, что в регионе объявили НМУ второй степени опасности, со среды порывы ветра чуть усилятся.