Электросамокаты готовятся к старту

Пока сезон официально не открыт, комтранс и кикшеринговые компании, которых в Петербурге три («МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh), продолжают обсуждать условия нового соглашения о соблюдении правил использования СИМ в городе. Начиная с 2021 года соглашение ежегодно заключали перед началом проката. Последний раз оно было подписано в конце июля прошлого года, когда правительство Петербурга запретило парковку прокатных СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Кроме того, тогда же в документе прописали финансовое участие операторов в развитии необходимой для СИМ инфраструктуры в городе. Компании должны будут перечислять не менее 1 тыс. рублей за каждый самокат в местный бюджет.