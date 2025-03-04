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Организаторы назвали новый адрес популярного минского фудкорта Lidbeer Dvor

Организаторы сказали, куда переедет популярный фудкорт Минска Lidbeer Dvor.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы назвали новый адрес популярного минского фудкорта Lidbeer Dvor. Подробности опубликованы в соцсетях проекта.

В феврале 2025 года организаторы анонсировали переезд фудкорта. В сообщении сказано, что новым местом, где будет располагаться популярный у минчан и гостей города фудкорт, окажется также заводской дворик на пересечении проспекта Независимости и улицы Гикало (проспект Независимости, 58/1).

Организаторы обращают внимание на то, что практически вся команда операторов осталась в сборе. И добавляют, что свободны четыре домика для организации своего фастфуда.

Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в марте 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

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Кстати, синоптики сказали, когда в Беларусь придет резкое потепление до +12 градусов.