Организаторы назвали новый адрес популярного минского фудкорта Lidbeer Dvor

В феврале 2025 года организаторы анонсировали переезд фудкорта. В сообщении сказано, что новым местом, где будет располагаться популярный у минчан и гостей города фудкорт, окажется также заводской дворик на пересечении проспекта Независимости и улицы Гикало (проспект Независимости, 58/1).