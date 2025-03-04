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В колледже имени Мачнева в Самаре отремонтируют бомбоубежище

В Самаре ищут подрядчика для разработки проекта ремонта бомбоубежища.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят отремонтировать защитное сооружение, которое расположено в здании строительно-энергетического колледжа имени Мачнева на проспекте Карла Маркса, 447. Сведения об аукционе на разработку проектно-сметной документации для этого размещены на госзакупках.

— Начальная цена контракта составляет 1,24 миллионов рублей, — говорится в аукционной документации.

Оплачивать работы будут за счет субсидии из областного бюджета. Разработать проектно-сметную документацию нужно до 5 июня 2025 года, но дата указана без учета времени, которое уйдет на согласования и экспертизы. Подрядчика выберут в марте.

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