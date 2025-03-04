Очевидцы сообщают о ДТП, вызвавшем 2-километровую пробку в Перми

Очевидцы сообщили о ДТП, которое вызвало пробку длиною в два километра в Перми.
Утром 4 марта в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение о дорожной аварии на улице Соликамской. На фотографии, которую сделал автор поста заметно автомобиль, вылетевший на обочину и стоящую за местом аварии вереницу других авто. По словам пермяка, ставшего очевидцем ДТП, столкновение случилось на улице Соликамской неподалёку от станции «Язовая».
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на этом участке действительно была установлена отметка о дорожном происшествии. Дорога в оба направления рядом с местом ДТП окрашена красным цветом.
«ДТП. Средний ряд. 4 марта, 08:00», — сообщил пермяк, поставивший отметку об аварии на картах.
К 9:15 часам утра общая протяжённость затора в оба направления составляет больше двух километров.