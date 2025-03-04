Очевидцы сообщают о ДТП, вызвавшем 2-километровую пробку в Перми

Утром 4 марта в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение о дорожной аварии на улице Соликамской. На фотографии, которую сделал автор поста заметно автомобиль, вылетевший на обочину и стоящую за местом аварии вереницу других авто. По словам пермяка, ставшего очевидцем ДТП, столкновение случилось на улице Соликамской неподалёку от станции «Язовая».