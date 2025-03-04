Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав про законность и порядок

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта, во вторник, обратился к ветеранам, военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел, поздравил с профессиональным праздником — Днем милиции и сказал про законность и порядок. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что данный день связывает эпохи и судьбы поколений — людей, которые стояли у истоков формирования органов правопорядка страны более века назад, а также тех, кто обеспечивает безопасность, защиту белорусов сегодня.
Президент напомнил, что история белорусской милиции, начиная с первых рабоче-крестьянских отрядов, которые взяли на себя обязательство в обеспечении порядка на улицах городов и сел, милиционеров, первых принявших удар врага в годы Великой Отечественной войны, является летописью самоотверженности и мужества.
Глава государства выразил слова благодарности всем тем, кто и далее продолжает традиции преданного служения закону и народу. В частности, он поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси. Лукашенко подчеркнул, что каждый день они противостоят преступности, защищают права граждан, зачастую рискуя собственными жизнями.
— Во многом благодаря вашему профессионализму, готовности действовать и брать на себя ответственность за сохранение законности и порядка в обществе мы сохраняем в стране мир и стабильность, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».
Тем временем глава МВД Кубраков сказал, что для Беларуси слово «полиция» неприемлемо.
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