Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав про законность и порядок

Александр Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что данный день связывает эпохи и судьбы поколений — людей, которые стояли у истоков формирования органов правопорядка страны более века назад, а также тех, кто обеспечивает безопасность, защиту белорусов сегодня.