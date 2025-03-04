Прогноз погоды на 4 марта: в южных регионах Казахстана ожидается усиление морозов

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 4 марта, согласно которому на юге Казахстана ожидается понижение температуры, а в ряде областей пройдут осадки, сообщает ИА El.kz.
В Астане переменная облачность, снег. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью −15…-17°C, днем −7…-9°C.
В Алматы без осадков, переменная облачность. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью −6…-8°C, днем 0…+2°C.
В Шымкенте также без осадков, но ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днем +3…+5°C.
В Актау переменная облачность, осадки в виде дождя и снега. Ветер 7−12 м/с. Температура ночью −4…-6°C, днем +2…+4°C.
В Актобе облачно, снег. Ветер 5−10 м/с. Температура ночью −17…-19°C, днем −8…-10°C.
В Атырау осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер 5−10 м/с. Температура ночью −9…-11°C, днем −1…-3°C.
В Караганде облачно, снег. Ветер 9−14 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью −11…-13°C, днем −6…-8°C.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер 9−14 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью −9…-11°C, днем −2…-4°C.
В Павлодаре ожидается снег, переменная облачность. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью −12…-14°C, днем −5…-7°C.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, снег. Ветер 5−10 м/с. Температура ночью −18…-20°C, днем 0…-2°C.
На юге страны, включая Шымкент, Туркестан, Тараз и Кызылорду, прогнозируется дальнейшее понижение температуры в ночные часы, что станет одним из самых холодных периодов в марте.
Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы.