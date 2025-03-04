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Прогноз погоды на 4 марта: в южных регионах Казахстана ожидается усиление морозов

На западе, востоке и местами на севере страны пройдут осадки, в отдельных регионах усилится ветер.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Екатерина Романова

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на 4 марта, согласно которому на юге Казахстана ожидается понижение температуры, а в ряде областей пройдут осадки, сообщает ИА El.kz.

В Астане переменная облачность, снег. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью −15…-17°C, днем −7…-9°C.

В Алматы без осадков, переменная облачность. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью −6…-8°C, днем 0…+2°C.

В Шымкенте также без осадков, но ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днем +3…+5°C.

В Актау переменная облачность, осадки в виде дождя и снега. Ветер 7−12 м/с. Температура ночью −4…-6°C, днем +2…+4°C.

В Актобе облачно, снег. Ветер 5−10 м/с. Температура ночью −17…-19°C, днем −8…-10°C.

В Атырау осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер 5−10 м/с. Температура ночью −9…-11°C, днем −1…-3°C.

В Караганде облачно, снег. Ветер 9−14 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью −11…-13°C, днем −6…-8°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер 9−14 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью −9…-11°C, днем −2…-4°C.

В Павлодаре ожидается снег, переменная облачность. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью −12…-14°C, днем −5…-7°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, снег. Ветер 5−10 м/с. Температура ночью −18…-20°C, днем 0…-2°C.

На юге страны, включая Шымкент, Туркестан, Тараз и Кызылорду, прогнозируется дальнейшее понижение температуры в ночные часы, что станет одним из самых холодных периодов в марте.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы.