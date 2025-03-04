В Челябинске дома в Курчатовском и Ленинском районах останутся без воды

Сегодня, 4 марта, в Челябинске из-за работ на сетях на несколько часов отключат воду в Ленинском и Курчатовском районах. Об этом предупредили в МУП «ПОВВ».
Для проведения плановых работ в насосной станции до 15:00 ограничено водоснабжение по улице Коммунаров 25; улице Агалакова 26, 30; улице Гагарина 26а.
Из-за ремонта водовода вблизи проспекта Победы, 214, в частном секторе Курчатовского района с 09:30 до 17:00 будет ограничено водоснабжение по адресам: проспект Победы 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234.
Также с 10:00 до 13:00 отключат воду по адресу ул. Профессора Благих, 61. Бригада МУП «ПОВВ» перекроет запорную арматуру на водоводе, чтобы УК могли провести собственные работы.