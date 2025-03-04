Автоледи устроили гонки в Хабаровске перед 8 марта

За адреналином.
В этом году, несмотря на аномально низкий минус и сильный ветер, на автодром под Хабаровском съехались автолюбительницы со всего города. Перед стартовой линией выстроились 32 претендентки на победу.
«Я участвовала в подобных соревнованиях в Тынде, где я и живу. Захожу в соцсеть и вижу, что в Хабаровске пройдут состязания по скоростному вождению, а на фото этого поста моя машина с наших заездов. Поэтому я решила, что это знак. И вот я здесь», — поделилась участница соревнований Анастасия Мещанинова, которая приехала в краевую столицу из Амурской области за рулем своего «Аллиона».
По словам гостьи Хабаровска, за рулем она уже 11 лет и очень любит вождение и скорость. Свой дебютный заезд Анастасия оценила на «хорошо». Впереди у нее возвращение домой и участие в подобных соревнованиях, которые пройдут в Тынде 8 марта.
Популярность зашкаливает.
Стоит упомянуть, что хабаровские состязания проходят в краевой столице уже в 27-й раз.
«В 1998 году мы основали клуб “Автоледи” и каждый год проводим соревнования для девушек, весной, летом и осенью. Летом в честь дня молодежи, а осенью в честь бабьего лета. В нашем клубе уже более 100 участниц. Мы все здесь знакомимся, дружим, потом общаемся, участвуем в различных мероприятиях. Скучать нам не приходится. Мы же на этих соревнованиях получаем эмоции», — комментирует «АиФ-Дальинформ» председатель хабаровского клуба «Авторетро-100» Елена Эртекин-Насырова.
Судя по рассказам организаторов, скучать здесь не приходится. За годы состязаний случалось всякое. И фееричные финиши, и потеря переднего бампера, но эти мелочи не ослабляют накал интереса к этим состязаниям. В чемпионате Хабаровского края по ралли-спринту среди женщин на личных авто участницы разделились на три категории: седаны, кроссоверы и внедорожники.
Мамы разные нужны.
Ольга Шурдукова участвует в классе полноприводных тяжеловесов уже не в первый раз. В прошлом году она взяла пальму первенства. И в этот раз перед стартом не тушевалась. По профессии военнослужащая, а по совместительству многодетная мама, очень любит водить.
«Я вожу внедорожник, потому что семья большая, всех надо развозить, а дороги у нас не самые лучшие. Особенно по сезонам. После заезда у меня небольшое волнение остается, потому что машина тяжелая, ее сложно остановить и местами заносит где-то. Адреналин получаешь в любом случае», — делится эмоциями перед стартом участница соревнований Ольга Шурдукова.
Главное — чувствовать авто.
Среди участниц этого ралли-спринта нет профессионалов. Все девушки — обычные автолюбительницы, которые решили попробовать себя. Стоит отметить, что в преддверии этого турнира многие интересовались условиями его проведения, но побоялись приехать, видимо, еще не созрели. По словам судей, самое главное — это чувствовать свой автомобиль на скорости.
«Мы учитываем скорость прохождения трассы. Здесь показывают мастерство управления транспортным средством на максимальной скорости. Участницы должны чувствовать свой автомобиль, правильно закладывать его в вираж, потому что дорога снежная, с ухабами», — объяснил главный судья соревнований Сергей Астахов.
Как гласит известная поговорка: «Главное — участие…» Тем более что для победителей были подготовлены приятные призы и подарки. Статус этого турнира также подчеркнуло участие мэра Хабаровска, который произнес для участниц торжественную речь. А чтобы согреться в этот ненастный день, организаторы подготовили для всех желающих горячее питание и чай, не забыв и о блинах в честь Масленицы.
Дамам фора не нужна.
По итогам турнира многодетная мама Ольга Шурдукова вновь стала победительницей в классе «джипы». Второе и третье места разделили Ирина Веселова и Светлана Ромасько. Среди кроссоверов в лидеры выбились Елена Искарина, Анна Гаврилина и Галина Сизоненко. За рулем своих седанов класс показали Вероника Тунник, Елена Ластовая и Инна Мартыненко. А вот приз зрительских симпатий ушел Алине Кузьминой. Ну и как без особой номинации «За самое культурное вождение»? Грамота от Антона Черкеса, начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю, досталась Екатерине Сапожниковой.
Стоит отметить, что все девушки-красавицы, по оценкам жюри, которое в основном состояло из мужчин, уже не на треке, а на дороге могут дать фору любому водителю из числа сильного пола.
Такой отчаянной борьбы автотрек еще не видел. Все девушки с соревнований уехали довольные и счастливые..