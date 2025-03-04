Автоледи устроили гонки в Хабаровске перед 8 марта

«Я участвовала в подобных соревнованиях в Тынде, где я и живу. Захожу в соцсеть и вижу, что в Хабаровске пройдут состязания по скоростному вождению, а на фото этого поста моя машина с наших заездов. Поэтому я решила, что это знак. И вот я здесь», — поделилась участница соревнований Анастасия Мещанинова, которая приехала в краевую столицу из Амурской области за рулем своего «Аллиона».