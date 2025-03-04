Минтруд опроверг слухи: сколько на самом деле будут отдыхать узбекистанцы на 8 Марта и Навруз?

Официальные выходные в марте:
Международный Женский день:
- 8 марта (суббота) — праздничный выходной.
- 9 марта (воскресенье) — выходной день.
- 10 марта (понедельник) — дополнительный выходной.
Навруз:
- 21 марта (пятница) — праздничный выходной.
- 22 марта (суббота) — выходной день.
- 23 марта (воскресенье) — выходной день.
Таким образом, никаких пятидневных «каникул», о которых писали в соцсетях, не будет. Однако узбекистанцы все же получат по одному дополнительному выходному дню как на 8 Марта, так и на Навруз.
Так что планировать долгие путешествия в этом месяце вряд ли получится, но небольшие передышки от работы у всех будут.