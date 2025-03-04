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Минтруд опроверг слухи: сколько на самом деле будут отдыхать узбекистанцы на 8 Марта и Навруз?

Vaib.uz (Узбекистан. 4 марта). В последние дни в соцсетях активно распространяется информация о «длинных выходных» в честь праздников 8 Марта и Навруза. Однако Министерство труда разъяснило, сколько на самом деле дней отдыха ожидает жителей Узбекистана.

Источник: Vaib.Uz

Официальные выходные в марте:

Международный Женский день:

  • 8 марта (суббота) — праздничный выходной.
  • 9 марта (воскресенье) — выходной день.
  • 10 марта (понедельник) — дополнительный выходной.

Навруз:

  • 21 марта (пятница) — праздничный выходной.
  • 22 марта (суббота) — выходной день.
  • 23 марта (воскресенье) — выходной день.

Таким образом, никаких пятидневных «каникул», о которых писали в соцсетях, не будет. Однако узбекистанцы все же получат по одному дополнительному выходному дню как на 8 Марта, так и на Навруз.

Так что планировать долгие путешествия в этом месяце вряд ли получится, но небольшие передышки от работы у всех будут.

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