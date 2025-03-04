Жителям Челябинской области сделают перерасчет за электроэнергию в марте 2025 года

Для подтверждения электроотопления в доме нужно предоставить в «Уралэнергосбыт» один из трех документов — технический паспорт дома, справку из БТИ или документ о технологическом присоединении к электрическим сетям, в которых указана нагрузка на нагревательную установку. На основании этих документов будет применен сезонный коэффициент и увеличен лимит электропотребления.