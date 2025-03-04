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Жителям Челябинской области сделают перерасчет за электроэнергию в марте 2025 года

Жителям Челябинской области сделают перерасчет за электроэнергию в марте 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что региональное министерство тарифного регулирования и энергетики утвердило сезонный коэффициент, который будет действовать в отопительный период в домах с электроотопительными установками.

«Увеличились диапазоны электроэнергии для жителей частных домов, оборудованных электроотопительными установками. Новые лимиты потребления будут действовать в отопительный период — с октября по май включительно. Неважно, где расположен дом — в сельской местности, городе или СНТ», — комментирую в Уралэнергосбыте.

Там заверили, что жителям частного сектора, отапливающих дома электричеством, за январь и февраль будет произведен перерасчет с учетом сезонного коэффициента, который отразится в квитанции за март 2025 года.

Для подтверждения электроотопления в доме нужно предоставить в «Уралэнергосбыт» один из трех документов — технический паспорт дома, справку из БТИ или документ о технологическом присоединении к электрическим сетям, в которых указана нагрузка на нагревательную установку. На основании этих документов будет применен сезонный коэффициент и увеличен лимит электропотребления.

ЖКХ