Жителям Челябинской области сделают перерасчет за электроэнергию в марте 2025 года

Сообщается, что региональное министерство тарифного регулирования и энергетики утвердило сезонный коэффициент, который будет действовать в отопительный период в домах с электроотопительными установками.
«Увеличились диапазоны электроэнергии для жителей частных домов, оборудованных электроотопительными установками. Новые лимиты потребления будут действовать в отопительный период — с октября по май включительно. Неважно, где расположен дом — в сельской местности, городе или СНТ», — комментирую в Уралэнергосбыте.
Там заверили, что жителям частного сектора, отапливающих дома электричеством, за январь и февраль будет произведен перерасчет с учетом сезонного коэффициента, который отразится в квитанции за март 2025 года.
Для подтверждения электроотопления в доме нужно предоставить в «Уралэнергосбыт» один из трех документов — технический паспорт дома, справку из БТИ или документ о технологическом присоединении к электрическим сетям, в которых указана нагрузка на нагревательную установку. На основании этих документов будет применен сезонный коэффициент и увеличен лимит электропотребления.