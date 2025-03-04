Почти в 200 домах Новосибирска отключили теплоснабжение

В Новосибирске почти 200 домов остались без теплоснабжения в морозный день 4 марта. Согласно карте отключений, тепло ушло из 15 домов в Горском микрорайоне из-за дефекта. Устранить его планируют до 20:00.
На улице Пермитина проводят ремонтные работы. До 17:00 не будет отопления в 10 домах. Также ремонтные работы проводят на проспекте Карла Маркса, там от тепла отключено 8 домов.
Всего в Кировском районе из-за плановых работ теплоснабжение отсутствует в 90 домах, в Железнодорожном районе — в 45 домах, в Ленинском — в 41 доме, в Центральном районе — в одном, в Калининском районе — в двух.
Анастасия Новоселова