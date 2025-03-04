Школьник с пистолетом терроризировал домофон в Новосибирске

На кадрах видно, как юный хулиган пытается попасть в подъезд одного из домов, однако домофон отказывается открывать дверь. В ответ на это школьник достает предмет, похожий на пистолет, и направляет его на домофонную панель. Однако бездушная машина осталась непреклонной, а открыть дверь силой у «гангстера» также не получилось.