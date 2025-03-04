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Школьник с пистолетом терроризировал домофон в Новосибирске

На кадрах видно, как юный хулиган пытается попасть в подъезд одного из домов, однако домофон отказывается открывать дверь.

Источник: Om1 Новосибирск

Необычный инцидент произошел в одном из жилых комплексов Новосибирска: школьник, не сумев попасть в подъезд, попытался «договориться» с домофоном с помощью… пистолета! Видео опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia.

На кадрах видно, как юный хулиган пытается попасть в подъезд одного из домов, однако домофон отказывается открывать дверь. В ответ на это школьник достает предмет, похожий на пистолет, и направляет его на домофонную панель. Однако бездушная машина осталась непреклонной, а открыть дверь силой у «гангстера» также не получилось.

Жители ЖК «Галактика», увидевшие запись, отнеслись к ситуации серьезно и решили предупредить соседей о происшествии.