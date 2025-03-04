Шестой этаж появился в минском ЦУМе

Директор обратил внимание на то, что проведенная не так давно реконструкция цокольного этажа ЦУМа, дала возможность прирасти торговым площадям на тысячу квадратных метров. Это значит, что в минском универмаге сейчас шесть этажей. Сокол добавил, что обновление коснулось и обеденного зала кафе.