Шестой этаж появился в минском ЦУМе. Подробности озвучил директор универмага Алексей Сокол, пишет агентство «Минск-Новости».
Директор обратил внимание на то, что проведенная не так давно реконструкция цокольного этажа ЦУМа, дала возможность прирасти торговым площадям на тысячу квадратных метров. Это значит, что в минском универмаге сейчас шесть этажей. Сокол добавил, что обновление коснулось и обеденного зала кафе.
— В текущем году мы хотим провести ребрендинг нашего магазина на улице Куйбышева, — обратил внимание директор ЦУМа.
Он уточнил, что намерены изменить название, обновить стиль, а также расширить ассортимент, изменить локации товарных групп. Алексей Сокол добавил, что подобные действия дадут возможность рациональнее использовать данную торговую площадь.
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