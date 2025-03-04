Еще два района Беларуси создадут единые диспетчерско-дежурные службы

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Единые дежурно-диспетчерские службы будут созданы в Ивановском районе Брестской области и Кореличском районе Гродненской области, такие решения приняли местные райисполкомы. Соответствующие документы опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
В состав Ивановской службы войдут 10 организаций, среди которых районный отдел по ЧС, отдел внутренних дел местного райисполкома, районная газовая служба, организация ЖКХ, центральная районная больница, дорожное ремонтно-строительное управление № 139, филиал электросетей и участок электросвязи, местное отделение Департамента охраны МВД и производственный участок обособленного структурного подразделения «Ивацевичский спиртзавод».
В Кореличскую службу будут включены 11 организаций: также отдел по ЧМ и местный отдел внутренних дел, центральная районная больница, газовая служба, филиал электросетей, организация ЖКХ, дорожное ремонтно-строительное управление, отделение Департамента охраны МВД и несколько предприятий региона.
Такие службы создаются, чтобы люди могли обращаться за экстренной помощью по телефонным номерам «101» и «112», а организации, которые в нее входят, — оперативно реагировали на различные угрозы и чрезвычайные ситуации.
Ранее аналогичные решения приняли власти белорусской столицы, Минской области и некоторых регионов. Самая большая единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Минске, в нее войдет более 20 различный организаций.