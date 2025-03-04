МАРТ Беларуси предупредил продавцов цветов о проверках перед 8 Марта

В сообщении говорится, что МАРТ вместе с областными исполкомами, Мингорисполкомом, а также городскими и районными исполнительными комитетами по 7 марта 2025 будет проводить контрольно-аналитических мероприятий. При проверках будут отслеживать соблюдение законодательства физлицами, субъектами хозяйствования при продаже цветов. Вместе с тем обратят внимание и на недопущение спекулятивного роста цен.