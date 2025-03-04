МАРТ Беларуси предупредил продавцов цветов о проверках перед 8 Марта. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении говорится, что МАРТ вместе с областными исполкомами, Мингорисполкомом, а также городскими и районными исполнительными комитетами по 7 марта 2025 будет проводить контрольно-аналитических мероприятий. При проверках будут отслеживать соблюдение законодательства физлицами, субъектами хозяйствования при продаже цветов. Вместе с тем обратят внимание и на недопущение спекулятивного роста цен.
Уточняется, что МАРТ запустил горячую линию для белорусов с целью контроля, и также принятия оперативных мер. Звонки будут приниматься с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Перерыв указан с 13.00 до 14.00. Вся подробная контактная информация опубликована здесь.
Напомним, что цены на тюльпаны и розы на минском вокзале за неделю до 8 марта начинались от 2,2 рубля.
Тем временем лесхоз в Борисове выращивает лососевые тюльпаны, а продавать их будут и в Минске.
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