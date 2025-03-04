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МАРТ Беларуси предупредил продавцов цветов о проверках перед 8 Марта

МАРТ сказал о проведении проверок продавцов цветов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси предупредил продавцов цветов о проверках перед 8 Марта. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении говорится, что МАРТ вместе с областными исполкомами, Мингорисполкомом, а также городскими и районными исполнительными комитетами по 7 марта 2025 будет проводить контрольно-аналитических мероприятий. При проверках будут отслеживать соблюдение законодательства физлицами, субъектами хозяйствования при продаже цветов. Вместе с тем обратят внимание и на недопущение спекулятивного роста цен.

Уточняется, что МАРТ запустил горячую линию для белорусов с целью контроля, и также принятия оперативных мер. Звонки будут приниматься с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Перерыв указан с 13.00 до 14.00. Вся подробная контактная информация опубликована здесь.

Напомним, что цены на тюльпаны и розы на минском вокзале за неделю до 8 марта начинались от 2,2 рубля.

Тем временем лесхоз в Борисове выращивает лососевые тюльпаны, а продавать их будут и в Минске.

А еще мы писали, как сохранить цветы в вазе: что делать, простые советы, розы, тюльпаны.