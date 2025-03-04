В Перми умер известный художник Вреж Киракосян

У мужчины было несколько серьезных заболеваний, в том числе спинальная мышечная атрофия (СМА). Из-за этой болезни он в значительной мере потерял возможность двигаться, передвигался только на специальной коляске. Несмотря на это, художник вел активную жизнь, женился, стал отцом, писал картины и был мотивационным оратором.