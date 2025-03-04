В Перми умер известный художник Вреж Киракосян

В Перми на 42-м году жизни умер известный художник и мотивационный оратор Вреж Киракосян. О его смерти сообщила супруга на странице Врежа в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее, 1 марта, на его странице появился пост о том, что художник попал в отделение реанимации и находится в крайне тяжелом состоянии. А вчера, 3 марта, его супруга написала, что он умер после продолжительной болезни. Подробности не уточняются.
«С прискорбием сообщаю, что сегодня, 03.03.2025 года, в 14 часов по Перми, после длительной болезни не стало моего мужа Киракосяна Врежа Сарибековича в возрасте ровно 41,5 года, в первый день великого поста», — говорится в сообщении.
У мужчины было несколько серьезных заболеваний, в том числе спинальная мышечная атрофия (СМА). Из-за этой болезни он в значительной мере потерял возможность двигаться, передвигался только на специальной коляске. Несмотря на это, художник вел активную жизнь, женился, стал отцом, писал картины и был мотивационным оратором.