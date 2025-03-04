В Хабаровск прилетели 15 тысяч будущих форелей — их встречали с проверкой

В аэропорту «Хабаровск (Новый)» специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии оплодотворённой икры радужной форели, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
15 тысяч эмбрионов породы Дональдсон прибыли из Краснодарского края и предназначены для выращивания на рыбоводном предприятии.
Оплодотворённая икра находилась в специальном изотермическом контейнере, обеспечивающем оптимальные условия для транспортировки. На момент проверки дефектов или повреждений упаковки не выявлено. Сейчас эмбрионы помещены в карантинный инкубационный цех, где пройдут дальнейшее развитие.