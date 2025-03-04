Полковник Ходаренок: украинский подводный дрон с перископом угрожает кораблям ЧФ

Все эти методы хорошо известны со Второй мировой войны и тогда же были успешно отработаны, так что для атаки на немецкие плотины приходилось использовать не торпеды, а экзотическое оружие вроде прыгающих по воде бомб. В теории все слои противоторпедной защиты можно преодолеть за счет применения очень большого количества атакующих торпед и специальных приспособлений, вроде сетерезов. Но для накопления такого арсенала дрон TLK-1000 придется производить многими десятками и сотнями, затратив на это очень большие ресурсы, а желаемого результата, скорее всего, все равно не будет.