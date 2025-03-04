Крым и Москву свяжет еще один поезд — он будет ходить до Феодосии

«В первый рейс из Москвы поезд отправится 22 мая в 17:45 и прибудет в Феодосию 24 мая в 8:30. Расписание составлено с учетом пожеланий отдыхающих. Поезд будет уходить из Москвы к вечеру и прибывать в Феодосию утром, чтобы не терялись дни отпуска», — сказано в сообщении.