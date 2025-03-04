Хабаровские актеры сыграли в новом сезоне сериала «Почка»

Наташа Кустова амбициозна и в любой ситуации видит только выгоду. Не хватает зарплаты? Хватит взяток. Проблемы с почкой? Найдём новую. Нашли новую? Время организовать подпольную клинику трансплантации. Всё работает гладко до тех пор, пока схему не раскрывают. Теперь Наташе грозит реальный срок, но есть нюанс — садиться она не собирается. Наташа пойдёт на всё, чтобы этого избежать… Но вот на что именно?