Хабаровские актеры сыграли в новом сезоне сериала «Почка»

В одном из самых обсуждаемых российских сериалов с Любовью Аксеновой в роли беспринципной антигероини Наташи Кустовой снялись и уроженцы Хабаровского края — Ирина Бякова, сыгравшая мать главной героини, и Антон Филипенко, исполнивший одну из главных ролей в сериале.
Наташа Кустова амбициозна и в любой ситуации видит только выгоду. Не хватает зарплаты? Хватит взяток. Проблемы с почкой? Найдём новую. Нашли новую? Время организовать подпольную клинику трансплантации. Всё работает гладко до тех пор, пока схему не раскрывают. Теперь Наташе грозит реальный срок, но есть нюанс — садиться она не собирается. Наташа пойдёт на всё, чтобы этого избежать… Но вот на что именно?
В новом сезоне «Почки» авторы прописали для Наташи Кустовой обстоятельства, которые направят ее в сторону «полноценной версии себя». Однако что это означает — перерождение героини или окончательное погружение в тьму — большой вопрос сериала. Оставаясь отрицательной героиней, Наташа парадоксальным образом является частью той силы, которая, даже если хочет зла, совершает благо, с последствиями которого ей приходится иметь дело. Кустова поражает наглостью и цепляет харизмой.
Любовь Аксенова, актриса: «В продолжении истории перед Наташей Кустовой встаёт выбор: понести ответственность за все поступки или взять ответственность за другого человека. В таком случае Кустова выбирает спихнуть ответственность на членов её семьи. Эта решающая битва определит ее судьбу».
В продолжении «Почки» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова уделили больше внимания сквозным персонажам истории и развили линии героев Леонида Бичевина и Павла Чинарева, которые ранее появлялись лишь в эпизодах. Еще один сюрприз для фанбазы — возвращение персонажа Антона Филипенко, мужа Наташи Кустовой, которого не было во втором сезоне. Также в третьем сезоне будут рассказаны истории прошлого всех членов семьи Наташи Кустовой и пролит свет на обстоятельства, которые сформировали их такими, какие они есть.
Мария Шульгина, режиссер: «Семья может быть не только местом силы, но и местом слабости. Наташа — достаточно специфический человек, живущий скорее в мире животных, чем в человеческих поведенческих традициях. И мы поняли, что хотим рассказать историю Наташиного детства, подумать, что с ней такого стряслось, посмотреть на нее через детско-родительские отношения».
Первый сезон «Почки» вышел 1 января 2022 года в онлайн-кинотеатре KION и сразу же стал хитом платформы. Сериал был номинирован на премии «АПКиТ», «Золотой орел», «Сделано в России» и попал в топы лучших сериалов ряда российских изданий, спровоцировав дискуссию про героинь российской киноиндустрии. Киножурналисты сошлись во мнении, что инспектор пожарной службы Наташа Кустова, придуманная Шульгиной и Тихоновой, действительно уникальная: она не стремится быть хорошей и игнорирует все гласные и негласные правила существования женских характеров в нашем кино.
«Грандиозная метафоричная история, которую невозможно не примерить на себя», «больше, чем просто комедия», «гоголевская» по ощущению история с обаятельным сочетанием страшной драмы, искренней комедии и едкой сатиры — критики щедро одарили «Почку» рецензиями, в которых героиня Любови Аксеновой получает сравнение с персонажами большой литературы.