Микрорайон Владивостока с утра остаётся без холодной воды из-за порыва

Проверку по факту аварийной ситуации проводит прокуратура Фрунзенского района Владивостока. Ответственному лицу уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков подачи холодной воды населению. Надзорное ведомство проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ и установление причин порыва. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Холодную воду отключили в микрорайоне Эгершельд около 09:25, без коммунальной услуги остались 50 домов на улицах Крыгина, Леонова, Сипягина и др. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 19:00, норматив отсутствия холодной воды в 4 часа уже превышен.
В некоторых домах по улице Крыгина, которые попали в зону аварийного отключения ХВС, наблюдаются ещё и перебои с отоплением. Местные жители утверждают, что проблемы начались после того, как многоквартирные дома перевели с котельной пограничного управления на городские сети. Жалоба жильцов даже дошла до администрации Владивостока — по одному из проблемных адресов провели выездную проверку, но точную причину снижения температуры в квартирах пока определить не удалось.