Микрорайон Владивостока с утра остаётся без холодной воды из-за порыва

В некоторых домах по улице Крыгина, которые попали в зону аварийного отключения ХВС, наблюдаются ещё и перебои с отоплением. Местные жители утверждают, что проблемы начались после того, как многоквартирные дома перевели с котельной пограничного управления на городские сети. Жалоба жильцов даже дошла до администрации Владивостока — по одному из проблемных адресов провели выездную проверку, но точную причину снижения температуры в квартирах пока определить не удалось.