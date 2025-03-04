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Микрорайон Владивостока с утра остаётся без холодной воды из-за порыва

Во Владивостоке из-за порыва на сети холодного водоснабжения не только пострадали абоненты, оставшиеся без коммунальной услуги, но и оказалось разрушено дорожное полотно в районе дома № 28 по улице Крыгина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Проверку по факту аварийной ситуации проводит прокуратура Фрунзенского района Владивостока. Ответственному лицу уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков подачи холодной воды населению. Надзорное ведомство проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ и установление причин порыва. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Холодную воду отключили в микрорайоне Эгершельд около 09:25, без коммунальной услуги остались 50 домов на улицах Крыгина, Леонова, Сипягина и др. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 19:00, норматив отсутствия холодной воды в 4 часа уже превышен.

В некоторых домах по улице Крыгина, которые попали в зону аварийного отключения ХВС, наблюдаются ещё и перебои с отоплением. Местные жители утверждают, что проблемы начались после того, как многоквартирные дома перевели с котельной пограничного управления на городские сети. Жалоба жильцов даже дошла до администрации Владивостока — по одному из проблемных адресов провели выездную проверку, но точную причину снижения температуры в квартирах пока определить не удалось.