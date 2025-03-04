В Краснодаре 53 улицы останутся без электричества

Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС города.
Прекратить подачу электроэнергии планируется с 9:00 до 17:00. В список улиц, в частности, входит Витебская, Базовская, Красная, Коммунаров. Подробный список адресов опубликован в соцсетях Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара. Кроме того, на улице Школьной света не будет с 13:00 до 17:00. Такое отключение в ЕДДС назвали плановым.
Сообщается, что в связи с прекращением подачи электроэнергии на двух улицах, Приозерной и Симферопольской, также снизят давление воды.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что 3 марта в Краснодаре произошло внеплановое отключение электричества в Прикубанском округе. Из-за аварии порядка 13 улиц остались без электричества: Грушовая, Персиковая, Раздельная, Пионовая, Ростовское шоссе и другие.