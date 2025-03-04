В Краснодаре 53 улицы останутся без электричества

Прекратить подачу электроэнергии планируется с 9:00 до 17:00. В список улиц, в частности, входит Витебская, Базовская, Красная, Коммунаров. Подробный список адресов опубликован в соцсетях Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара. Кроме того, на улице Школьной света не будет с 13:00 до 17:00. Такое отключение в ЕДДС назвали плановым.