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В Краснодаре 53 улицы останутся без электричества

В Краснодаре сегодня, 4 марта, на 53 улицах отключат электричество.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС города.

Прекратить подачу электроэнергии планируется с 9:00 до 17:00. В список улиц, в частности, входит Витебская, Базовская, Красная, Коммунаров. Подробный список адресов опубликован в соцсетях Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара. Кроме того, на улице Школьной света не будет с 13:00 до 17:00. Такое отключение в ЕДДС назвали плановым.

Сообщается, что в связи с прекращением подачи электроэнергии на двух улицах, Приозерной и Симферопольской, также снизят давление воды.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что 3 марта в Краснодаре произошло внеплановое отключение электричества в Прикубанском округе. Из-за аварии порядка 13 улиц остались без электричества: Грушовая, Персиковая, Раздельная, Пионовая, Ростовское шоссе и другие.

ЖКХ