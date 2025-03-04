Стройку мегакампуса в Хабаровске остановили

Судебное разбирательство выявило ряд нарушений, в том числе отсутствие финансового обеспечения у концессионера и несоблюдение условий контракта. Почему проект, который считался одним из ключевых для развития региона, поставили на паузу, и сможет ли Хабаровск получить долгожданный университетский городок, разобрался «АиФ-Дальинформ».
Кампус, который мог изменить город.
Идея строительства межвузовского кампуса в Хабаровске была одобрена на самом высоком уровне. Проект вошел в мастер-план развития Хабаровска, который представили президенту России Владимиру Путину во время его визита в краевую столицу в январе 2024 года. На площади более 40 гектаров планировалось использовать как существующую, так и новую застройку, а благодаря включению территории парка «Северный» кампус должен был стать частью городской среды.
В начале 2024 года ректор ТОГУ Юрий Марфин заявил, что кампус вошел в список 17 университетов, отобранных Министерством науки и высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты». Проект предполагал строительство дополнительных учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного комплекса и технопарка. Его стоимость до определения сметы оценивалась на сумму 40,3 миллиарда рублей, общая стоимость строительства — 25,4 миллиарда рублей.
К 2030 году, по задумке, кампус должен был объединить шесть университетов и пять научно-исследовательских институтов, а также запустить 45 новых образовательных программ для 32 тысяч студентов в рамках четырёх междисциплинарных кластеров: «строительство и урбанистика», «технологическая трансформация», «гуманитарные науки» и «креативное предпринимательство». Открытие первой лаборатории планировалось на 2027 год.
«Мы уже сейчас ведём активную работу, разрабатываем, как мы будем кооперироваться с вузами на территории Хабаровска, с ведущими университетами Российской Федерации, с нашими иностранными партнёрами. Это не просто инфраструктурный объект, а катализатор изменений в социальной среде, науке и образовании», — подчеркивал ректор ТОГУ.
Экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, в свою очередь, заявлял, что научные и социальные объекты кампуса будут доступны для жителей Хабаровска. Владимир Путин одобрил идею и фактически дал зелёный свет на реализацию грандиозной задумки.
«В этом идея кампуса. Хороший комплекс», — заключил российский лидер.
Что пошло не так?
В начале 2025 года строительство кампуса оказалось под вопросом. В первую очередь, компания-концессионер ООО «Кампус 2025», ответственная за реализацию проекта, не смогла подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов в её распоряжении. Единственным документом, где говорится, что компания сможет предоставить необходимые средства, было письмо ПАО «Сбербанк» — однако оно не содержало обязательств банка по предоставлению финансирования, что делало весь проект крайне рискованным.
«По условиям контракта концессионер обязан был иметь не менее 5% от общей суммы инвестиций, в случае с проектом строительства кампуса это порядка 2 миллиардов рублей. Однако реальных подтверждений наличия суммы представлено не было», — поясняется в решении суда, полный текст которого имеется в распоряжении редакции.
Кроме того, выяснилось, что работы по кампусу уже значительно отстают от графика. Концессионер не предоставил в срок документы о проведении проектных и инженерных изысканий, а также о подключении объекта к инженерным сетям, что могло привести к срыву строительства. Нарушение законодательства выразилось и в том, что ООО «Кампус 2025» не соответствовало требованиям Федерального закона о концессионных соглашениях. Несмотря на то, что компания входила в перечень организаций, с которыми можно заключать договоры без конкурса, это не освобождало ее от выполнения обязательных условий, в том числе от подтверждения финансовых возможностей.
Дополнительно суд учел финансовые проблемы концессионера. Ранее с компании уже взыскивали более 150 млн рублей за невыполненные обязательства по проектированию кампуса, что говорило о невозможности успешного завершения проекта.
Масла в огонь подлил и тот факт, в мае прошлого года генерального директора группы компаний Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова арестовали по подозрению в мошенничестве. Компании, связанные с Неверовым — в том числе несостоявшийся концессионер — занимались строительством социальных объектов на Дальнем Востоке. Среди них был и проект межвузовского кампуса в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета.
«Работа не стоит».
Решение суда ещё может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Однако главный вопрос остается открытым: что будет с кампусом?
«После вступления решения суда в законную силу Правительством края будет рассмотрен вопрос о дальнейшей реализации объекта образования», — ответили на него в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Ещё в сентябре 2024 года губернатор Дмитрий Демешин признал, что концессионное соглашение, заключённое между правительством края и ООО «Кампус-2025», фактически провалено. Он назвал проект «проблемным» и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
«К сожалению, проблема достаточно велика. Но это не значит, что работа полностью встала. Мы вместе с участниками-университетами прорабатываем специфику будущего кампуса, оцениваем востребованность программ, в том числе и программы “Профессионалитет”, которую мы будем внедрять там», — пояснил глава края.