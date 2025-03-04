Стройку мегакампуса в Хабаровске остановили

Кроме того, выяснилось, что работы по кампусу уже значительно отстают от графика. Концессионер не предоставил в срок документы о проведении проектных и инженерных изысканий, а также о подключении объекта к инженерным сетям, что могло привести к срыву строительства. Нарушение законодательства выразилось и в том, что ООО «Кампус 2025» не соответствовало требованиям Федерального закона о концессионных соглашениях. Несмотря на то, что компания входила в перечень организаций, с которыми можно заключать договоры без конкурса, это не освобождало ее от выполнения обязательных условий, в том числе от подтверждения финансовых возможностей.