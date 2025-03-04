На Южном Урале засняли погоню большой волчьей стаи

Есть у работников другая версия. Возможно, это была волчья свадьба, тем более что время как раз подходит. В феврале у этих хищников идет гон, когда и создаются пары. К слову, вторую половинку «санитары леса» находят одну на всю жизнь. А жить предпочитают стаями, в которой вместе растят и воспитывают волчат.