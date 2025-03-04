На Южном Урале засняли погоню большой волчьей стаи

Кадрами сотрудники парка поделились в телеграм-канале. На видео видно, как девять волков пробегают по лесу. Представители «Зигальги» предположили, что стая могла гнаться за добычей.
«Если для копытных глубокие сугробы серьёзное препятствие, стая серых может мчаться по ним без устали, загоняя жертву до изнеможения», — отметили в нацпарке.
Есть у работников другая версия. Возможно, это была волчья свадьба, тем более что время как раз подходит. В феврале у этих хищников идет гон, когда и создаются пары. К слову, вторую половинку «санитары леса» находят одну на всю жизнь. А жить предпочитают стаями, в которой вместе растят и воспитывают волчат.