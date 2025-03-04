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Житель Братска ответит за ложное сообщение о минировании самолета

Мужчине приснилось, что самолет на котором летит его жена заминирован.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Братска ответит за ложное сообщение о минировании самолета. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, информация о возможной угрозе поступила на рабочий телефон аэропорта города Братска. Правоохранители быстро все проверили и воздушное судно благополучно приземлилось.

— Установили и задержали отправителя ложного сообщения. Им оказался житель Братска. Задержанный рассказал, что накануне употреблял спиртные напитки, в результате чего ему приснились противоправные действия в самолете, на котором из Иркутска следовала его жена, — поделились полицейские.

Якобы не осознавая, что он делает и какие могут быть последствия мужчина позвонил в аэропорт. Кстати, вину сибиряк признал и даже раскаялся. Сейчас следователями полиции заведено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчину поместили под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.