Житель Братска ответит за ложное сообщение о минировании самолета

Якобы не осознавая, что он делает и какие могут быть последствия мужчина позвонил в аэропорт. Кстати, вину сибиряк признал и даже раскаялся. Сейчас следователями полиции заведено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчину поместили под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.