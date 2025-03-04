Рыбное место. Петербург едва не остался без корюшки

«Корюшке в Санкт-Петербурге и Ленобласти быть, — подтвердил в телефонном разговоре с spb.aif.ru Дмитрий Бондарюк. — У рыбаков теперь и электронное разрешение есть, и на бумажном носителе. Выдали нам одно разрешение на вылов на предприятие, и в него вписали всех остальных. Меньшего объёма вылова не предвидится. В прошлом году мы выловили 630 тонн корюшки. Ожидаем, что в этом сезоне будет столько же. Но всё зависит от погоды и ветров».