Рыбное место. Петербург едва не остался без корюшки

В Госдуме предложили официально признать корюшку объектом нематериального культурного наследия. Между тем рыбаки Северо-Запада столкнулись с массовым отказом в разрешениях на вылов популярной рыбы. Ситуация грозила срывом путины, однако после почти месяца споров Росрыболовство пошло навстречу рыболовецким предприятиям — так что в этом году корюшка будет.
Решили проблему.
В конце января стало известно, что Северо-Западное управление Росрыболовства выдало на 2025 год чуть более 360 разрешений на вылов рыбы, в том числе на добычу корюшки. Год назад таких разрешений было выдано 2251 экземпляр (в 7 раз больше), так что какое-то время жителям Петербурга и Ленобласти грозила перспектива остаться практически без собственной рыбы. А для рыболовецких предприятий это и вовсе могло закончиться массовыми банкротствами.
В настоящий момент тысячи рыбаков Северо-Запада России остались без работы, не могут осуществлять законный промысел, их семьи остались без средств к существованию.
Причиной ситуации стало изменение регламента обработки заявок — предприниматели оформили их точно так же, как делали до того многие годы подряд, и получили отказы из-за «неверно указанных сроков и объёмов вылова».
Несколько рыбодобывающих предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области писали обращения в ведомство. Подключилась и прокуратура, которая выписала предписание о срочном исправлении ситуации.
И, наконец, к началу марта ситуация разрешилась. Федеральное агентство по рыболовству посчитало незаконными отказы своего территориального управления в выдаче разрешений на промысел рыбы в этом году.
«В 2025 году в Ладожском озере наукой рекомендовано добыть 1225 тонн корюшки», — уточнили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
«Корюшке в Санкт-Петербурге и Ленобласти быть, — подтвердил в телефонном разговоре с spb.aif.ru Дмитрий Бондарюк. — У рыбаков теперь и электронное разрешение есть, и на бумажном носителе. Выдали нам одно разрешение на вылов на предприятие, и в него вписали всех остальных. Меньшего объёма вылова не предвидится. В прошлом году мы выловили 630 тонн корюшки. Ожидаем, что в этом сезоне будет столько же. Но всё зависит от погоды и ветров».
Ждём фестивали.
Одновременно в Госдуме РФ предложили признать корюшку нематериальным культурным наследием, то есть поставить рыбку в один ряд с народными танцами Осетии или технологией изготовления традиционного охотничьего хлеба. Обращение депутат направил министру культуры Ольге Любимовой и отметил, что жареная корюшка стала знаковым петербургским блюдом, известным со времён Петра I.
«Жареная корюшка — это особое петербургское блюдо, получившее распространение по всей стране», — заявил депутат от Петербурга Виталий Милонов. По его мнению, такое решение позволит сохранить и защитить это традиционное лакомство, а также повысит узнаваемость регионального бренда на международном уровне.
Сезон корюшки в 2025 году на Северо-Западе начнётся в апреле. А 17 мая в Новой Ладоге пройдёт ставший традиционным туристский фестиваль «Корюшка идёт!». Кроме того, ждут корюшку и в Санкт-Петербурге. Огуречный запах свежей рыбки на улицах города петербуржцы и гости смогут ощутить уже во второй половине апреля.
Мнение эксперта.
Кандидат экономических наук Артём Голубев:
"Оправдана ли цена на корюшку? Нельзя сказать однозначно. С одной стороны — это не бог весть какой продукт. Рыбка маленькая, не ценной породы, а стоит от 500 рублей за килограмм. Но с другой стороны, это ведь сезонный продукт, который можно найти на прилавке только два месяца в году. Это своего рода плата за эксклюзивность, корюшка становится деликатесом, поэтому стоит дороже, чем курица, например.
Не стоит забывать, что спрос диктует предложение. И если люди готовы платить за корюшку, то зачем снижать на неё цены? Это если рыба будет портиться, её не будут покупать, тогда мы и увидим дисконты.
Какой будет цена корюшки в 2025 году? Тут зависит от объёма вылова и спроса, если про корюшку будут писать, её чаще будут искать и заказывать в ресторанах, то, конечно, цена может и подрасти".