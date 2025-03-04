Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пропал 41-летний Марсель Шаймухаметов

В начале марта он вышел из дома и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

В Белебеевском районе Башкирии пропал 41-летний Марсель Шаймухаметов. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По информации поисковиков, житель села Метевбаш второго марта ушел из дома, одевшись во все черное, и не вернулся. Родные не могут выйти с ним на связь, а местоположение остается неизвестным.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Если Вам известна судьба пропавшего, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.