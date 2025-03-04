В Башкирии пропал 41-летний Марсель Шаймухаметов

В Белебеевском районе Башкирии пропал 41-летний Марсель Шаймухаметов. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По информации поисковиков, житель села Метевбаш второго марта ушел из дома, одевшись во все черное, и не вернулся. Родные не могут выйти с ним на связь, а местоположение остается неизвестным.
Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Если Вам известна судьба пропавшего, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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