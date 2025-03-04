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В Хабаровском крае уязвимые группы граждан отвезут в поликлиники бесплатно

В 2025 году продолжит работать специальная бригада для перевозки пациентов.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пенсионеры старше 65 лет и маломобильные жители сельской местности в Хабаровском крае смогут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлинику, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специальная бригада социальной службы приедет по вызову, поможет человеку погрузиться в автомобиль, довезёт до медицинского учреждения и при необходимости поможет с передвижением внутри него.

Сервис продолжит работать в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нового нацпроекта «Семья», инициированного президентом России.

Проект запустили в 2019 году, и за это время мобильные бригады перевезли более 4 тысяч человек. Только с начала 2024 года услугой воспользовались уже 117 жителей.

Для транспортировки используются автомобили, адаптированные для людей с ограниченной мобильностью. В них предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок, а перевозка организована по специальному графику.

«Эта услуга особенно востребована среди жителей сельской местности, — отметили в министерстве соцзащиты края. — Людей не только доставляют в больницы, но и помогают с плановыми осмотрами, диспансеризацией и другими медицинскими процедурами».

Помимо поездок в больницу — транспорт для соцучреждений и доставки лекарств.

В 2023 году перечень услуг расширился. Теперь маломобильные жители могут воспользоваться специальным транспортом не только для визитов в поликлинику, но и для посещения социальных учреждений, реабилитационных центров, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, спецавтомобили используют для доставки медицинских работников к пожилым пациентам, живущим в сёлах, а также для перевозки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

Получить консультацию по организации поездок можно по телефонам комплексных центров социального обслуживания населения. Их список размещён на официальном сайте.

Для жителей Хабаровского района услуга доступна по номеру: (4212) 96−87−66.

здоровье