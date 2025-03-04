В Хабаровском крае уязвимые группы граждан отвезут в поликлиники бесплатно

В Хабаровском крае пенсионеры старше 65 лет и маломобильные жители сельской местности в Хабаровском крае смогут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлинику, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специальная бригада социальной службы приедет по вызову, поможет человеку погрузиться в автомобиль, довезёт до медицинского учреждения и при необходимости поможет с передвижением внутри него.
Сервис продолжит работать в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нового нацпроекта «Семья», инициированного президентом России.
Проект запустили в 2019 году, и за это время мобильные бригады перевезли более 4 тысяч человек. Только с начала 2024 года услугой воспользовались уже 117 жителей.
Для транспортировки используются автомобили, адаптированные для людей с ограниченной мобильностью. В них предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок, а перевозка организована по специальному графику.
«Эта услуга особенно востребована среди жителей сельской местности, — отметили в министерстве соцзащиты края. — Людей не только доставляют в больницы, но и помогают с плановыми осмотрами, диспансеризацией и другими медицинскими процедурами».
Помимо поездок в больницу — транспорт для соцучреждений и доставки лекарств.
В 2023 году перечень услуг расширился. Теперь маломобильные жители могут воспользоваться специальным транспортом не только для визитов в поликлинику, но и для посещения социальных учреждений, реабилитационных центров, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.
Кроме того, спецавтомобили используют для доставки медицинских работников к пожилым пациентам, живущим в сёлах, а также для перевозки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.
Получить консультацию по организации поездок можно по телефонам комплексных центров социального обслуживания населения. Их список размещён на официальном сайте.
Для жителей Хабаровского района услуга доступна по номеру: (4212) 96−87−66.