Снизить цену топлива намерены на Дальнем Востоке и в Сибири

Разрабатывать и представлять предложения по снижению розничной стоимости топлива на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибирского федерального округа будет Минфин РФ и Федеральная антимонопольная служба.
Наряду с этим ФАС и Минэнерго при участии региональных властей проведут анализ розничных цен на топливо в целом по России. Собранная аналитика поможет представить предложения, как снизить цены на топливо в рознице не только на Дальнем Востоке и в некоторых субъектах СФО, но и в других частях страны.
Нашлась работа в этой части и для Минсельхоза: совместно с ФАС и Минэнерго министерство проанализирует цены на нефтепродукты для аграриев, особое внимание при этом уделив Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Высшие исполнительные органы власти регионов окажут поддержку при проведении исследования.