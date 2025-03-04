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Снизить цену топлива намерены на Дальнем Востоке и в Сибири

Необходимость проработки предложений о снижении розничных цен на топливо подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак. Он поручил ряду профильных ведомств подготовить предложения, которые бы позволили снизить стоимость топлива на заправках в ряде регионов России, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Разрабатывать и представлять предложения по снижению розничной стоимости топлива на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибирского федерального округа будет Минфин РФ и Федеральная антимонопольная служба.

Наряду с этим ФАС и Минэнерго при участии региональных властей проведут анализ розничных цен на топливо в целом по России. Собранная аналитика поможет представить предложения, как снизить цены на топливо в рознице не только на Дальнем Востоке и в некоторых субъектах СФО, но и в других частях страны.

Нашлась работа в этой части и для Минсельхоза: совместно с ФАС и Минэнерго министерство проанализирует цены на нефтепродукты для аграриев, особое внимание при этом уделив Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Высшие исполнительные органы власти регионов окажут поддержку при проведении исследования.

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