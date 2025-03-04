Снизить цену топлива намерены на Дальнем Востоке и в Сибири

Наряду с этим ФАС и Минэнерго при участии региональных властей проведут анализ розничных цен на топливо в целом по России. Собранная аналитика поможет представить предложения, как снизить цены на топливо в рознице не только на Дальнем Востоке и в некоторых субъектах СФО, но и в других частях страны.