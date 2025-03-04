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Двое бойцов СВО из Нукутского района получили госнаграды

Их удостоили Баира Дагбаева и Матвея Протопопова.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Двое бойцов СВО Баир Дагбаев и Матвей Протопопов получили госнаграды. Об этом сообщили в администрации Нукутского района. Награждение за смелость и мужество состоялось 23 февраля в День Защитника Отечества.

— Старшему лейтенанту Баиру Дагбаеву вручена медаль «За храбрость» II степени и Знак отличия «За заслуги перед Республикой» II степени. Младшему сержанту Матвею Протопопову вручен Знак отличия ордена святого Георгия «Георгиевский крест» IV степени, — поделились в администрации.

Военнослужащие продолжают стоять на страже Родины «за ленточкой».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что участник спецоперации из Тулуна был посмертно представлен к награждению Орденом Мужества.