Двое бойцов СВО из Нукутского района получили госнаграды

Двое бойцов СВО Баир Дагбаев и Матвей Протопопов получили госнаграды. Об этом сообщили в администрации Нукутского района. Награждение за смелость и мужество состоялось 23 февраля в День Защитника Отечества.
— Старшему лейтенанту Баиру Дагбаеву вручена медаль «За храбрость» II степени и Знак отличия «За заслуги перед Республикой» II степени. Младшему сержанту Матвею Протопопову вручен Знак отличия ордена святого Георгия «Георгиевский крест» IV степени, — поделились в администрации.
Военнослужащие продолжают стоять на страже Родины «за ленточкой».
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