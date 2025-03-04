Рядовой Виталий Бородин из Тулуна погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Защитник Отечества Виталий Бородин пал смертью храбрых в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации города. Известно, что герой родился в деревне Захарьевка под Донецком. Школу окончил уже в Тулуне. Дальше отучился я на машиниста экскаватора.