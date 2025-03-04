Рядовой Виталий Бородин из Тулуна погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Защитник Отечества Виталий Бородин пал смертью храбрых в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации города. Известно, что герой родился в деревне Захарьевка под Донецком. Школу окончил уже в Тулуне. Дальше отучился я на машиниста экскаватора.
— Постоянно совершенствовал свои воинские знания, принимал участие в проводимых командно-штабных мобилизационных учениях «Центр 2015» в должности радиотелефониста. Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции заключил контракт с Минобороны РФ, поделились в администрации.
Сибиряк погиб выполняя поставленное задание 11 января 2025 года. За храбрость и верность присяге нот посмертно представили к награждению «Орденом Мужества».
Рядового Виталия Бородина проводят в последний путь 5 марта. Прощание состоится с 12:00 до 13:00 в храме на территории Тулунской горбольницы.