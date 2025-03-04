В Омске запретили разворот на аварийно опасном участке Красного Пути

В Омске запретили разворот на участке улицы Красный Путь в районе дома № 127 для транспорта, следующего в сторону улицы Березовой. Изменения должны снизить аварийность на этом участке улицы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.