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В Омске запретили разворот на аварийно опасном участке Красного Пути

На этом участке за прошлый год произошло шесть ДТП с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В Омске запретили разворот на участке улицы Красный Путь в районе дома № 127 для транспорта, следующего в сторону улицы Березовой. Изменения должны снизить аварийность на этом участке улицы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

В связи с введением запрета на разворот на данном участке был установлен дорожный знак «движение прямо».

Автомобилистам предлагают использовать для разворота перекресток улиц Красный Путь и 1-й Затонской. Маневр разрешен на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

«По итогам 2024 года этот участок был признан местом концентрации ДТП: за 12 месяцев здесь было зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых пострадали 9 человек», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске с 26 февраля изменили схему движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской.