В Омске запретили разворот на аварийно опасном участке Красного Пути

В Омске запретили разворот на участке улицы Красный Путь в районе дома № 127 для транспорта, следующего в сторону улицы Березовой. Изменения должны снизить аварийность на этом участке улицы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
В связи с введением запрета на разворот на данном участке был установлен дорожный знак «движение прямо».
Автомобилистам предлагают использовать для разворота перекресток улиц Красный Путь и 1-й Затонской. Маневр разрешен на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.
«По итогам 2024 года этот участок был признан местом концентрации ДТП: за 12 месяцев здесь было зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых пострадали 9 человек», — отметил Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске с 26 февраля изменили схему движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской.