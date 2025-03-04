В Воронеже на ночь отключат воду жителям 9 улиц Северного района

РВК-Воронеж предупредил жителей Северного района Воронежа об отключении воды из-за планового ремонта. Из-за работ на водопроводной линии диаметром 600 мм на ул. Владимира Невского, 85 с 21.00 4 марта до 6.30 утра 5 марта перекроют воду на девяти улицах. Ограничения коснутся следующих адресов:
— бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1т, 12а, 12 т, 14, 16, 18,18а, 20, 22, 22а, 24, 24 т, 26, 26 В, 28, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46б, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 50в;
— Московский пр., 117а, 117б, 117 В, 119, 121, 123, 125, 127,129/1, 129/2, 129/8, 131А, 131б, 131в;
— ул. 60-й Армии, 22а, 22б, 24а, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;
— ул. 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29а;
— ул. Антонова-Овсеенко, 31а, 33, 35б, 35и, 41;
— ул. Владимира Невского, 19, 19а, 19 В, 19 г, 21а, 23б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31 В, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38б, 38 В, 38 г, 38е, 38а, 38д, 38п, 40, 42, 44, 44/1,44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46 г, 47, 48, 48 В, 48 г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73;
— ул. Жукова, 9, 10, 10а, 11 В, 12, 12а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
— ул. Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;
— ул. Шукшина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.