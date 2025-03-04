Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже на ночь отключат воду жителям 9 улиц Северного района

Коммунальщики проведут ремонт водовода.

Источник: Комсомольская правда

РВК-Воронеж предупредил жителей Северного района Воронежа об отключении воды из-за планового ремонта. Из-за работ на водопроводной линии диаметром 600 мм на ул. Владимира Невского, 85 с 21.00 4 марта до 6.30 утра 5 марта перекроют воду на девяти улицах. Ограничения коснутся следующих адресов:

— бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1т, 12а, 12 т, 14, 16, 18,18а, 20, 22, 22а, 24, 24 т, 26, 26 В, 28, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46б, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 50в;

— Московский пр., 117а, 117б, 117 В, 119, 121, 123, 125, 127,129/1, 129/2, 129/8, 131А, 131б, 131в;

— ул. 60-й Армии, 22а, 22б, 24а, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;

— ул. 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29а;

— ул. Антонова-Овсеенко, 31а, 33, 35б, 35и, 41;

— ул. Владимира Невского, 19, 19а, 19 В, 19 г, 21а, 23б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31 В, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38б, 38 В, 38 г, 38е, 38а, 38д, 38п, 40, 42, 44, 44/1,44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46 г, 47, 48, 48 В, 48 г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73;

— ул. Жукова, 9, 10, 10а, 11 В, 12, 12а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

— ул. Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;

— ул. Шукшина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.

ЖКХ