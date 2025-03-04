Глава МВД Беларуси сказал о введении ответственности за буллинг

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал о введении ответственности за буллинг, передает Sputnik.by.
Глава МВД напомнил, что буллинг представляет из себя физическое или же психологическое воздействие на человека. Сейчас и уголовный, и административный кодекс позволяют квалифицировать указанные действия по следующим статьям. К примеру, статье 154 Уголовного кодекса — истязание.
Кубраков обратил внимание, что, возможно, настало время посмотреть, дать принципиальную оценку не только действиям, когда есть физическое и психологическое страдание, но и словам, которые могут ранить больнее.
— Поэтому я не исключаю такой возможности, в том числе и в сети, — обратил внимание министр внутренних дел Беларуси.
Он уточнил, что сегодня сотрудники милиции дают оценку действиям в интернете, когда оскорбляют честь, достоинство другого человека. Кубраков напомнил, что особенно это было заметно в период электоральных кампаний, когда в адрес избирательных комиссий и должностных лиц поступали оскорбления. По его словам, ни одно подобное оскорбление не прошло мимо милиции.
— Поэтому на сегодняшний день механизмов достаточно, чтобы дать принципиальную оценку действиям под названием буллинг. Однако мы рассмотрим в обязательном порядке предложение о появлении ответственности за буллинг, — уточнил глава МВД Беларуси.
Тем временем глава МВД Кубраков сказал, что для Беларуси слово «полиция» неприемлемо.
Кроме того, глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».
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