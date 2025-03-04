Глава МВД Беларуси сказал о введении ответственности за буллинг

Он уточнил, что сегодня сотрудники милиции дают оценку действиям в интернете, когда оскорбляют честь, достоинство другого человека. Кубраков напомнил, что особенно это было заметно в период электоральных кампаний, когда в адрес избирательных комиссий и должностных лиц поступали оскорбления. По его словам, ни одно подобное оскорбление не прошло мимо милиции.