Мэрия назвала официальные точки продаж тюльпанов к 8 Марта в Красноярске

Об этом сообщили в мэрии.
Места для уличной торговли тюльпанами уже определены:
- Центральный район: ул. Диктатуры Пролетариата, 42 (в новом сквере «Цветочный квартал»); ул. Республики, 43; ул. Шахтёров, 51.
- Железнодорожный район: ул. Ленина, 128; ул. Ломоносова, 94; ул. Менжинского, 10а; ул. Северо-Енисейская, 44; ул. Красномосковская, 32.
- Кировский район: ул. Щорса, 31, 46; ул. Академика Павлова, 35, 55.
- Ленинский район: ул. Волжская, 9; проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 47, 80; ул. Амурская, 30а.
- Свердловский район: ул. Алеши Тимошенкова, 81а (возле временных сооружений); ул. Королёва, 1а (на парковке возле супермаркета); ул. Семафорная, 123.
- Октябрьский район: ул. Тотмина, 8−10; ул. Ладо Кецховели, 65а; ул. Мирошниченко, 4; ул. Петра Словцова, 12 (возле остановки «Поликлиника»); ул. Норильская, 1а/1; ул. Тотмина, 35, 35а; ул. Академгородок, 3а; ул. Мирошниченко, 3; ул. Пролетарская, 157/2 (озеро-парк Октябрьский).
- Советский район: ул. 9 Мая, 35а, 51−55; пр. 60 лет Образования СССР, 7а, 20 г; ул. 78 Добровольческой Бригады, 10, 11 (на парковках); ул. Авиаторов, 68 (на парковке); ул. Аэровокзальная, 22/1 (на парковке); ул. Весны, 16а (на парковке); ул. Взлётная, 10 (на парковке); пр. Комсомольский, 3а; ул. Мате Залки, 5−9; ул. Молокова, 54 (на парковке); ул. Шумяцкого, 2а; ул. Тельмана, 43 (на парковке); ул. Ястынская, 19а; ул. Молокова, 3.
Предпринимателям, подавшим заявки на работу по этим адресам, выдали разрешения. В некоторых местах уже началась установка временного оборудования для будущих торговых точек. Так, накануне на территории «Цветочного квартала» появился шатёр на специальном настиле, чтобы не повредить брусчатку. Отмечается, что все тюльпаны, которые здесь будут продавать, выращены на территории Красноярского края.
В местах незаконной продажи цветов пройдут рейды. Специалисты административных комиссий и полицейские будут выявлять нарушителей и привлекать к ответственности, им грозят штрафы — до 10 тысяч рублей.