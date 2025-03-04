Мэрия назвала официальные точки продаж тюльпанов к 8 Марта в Красноярске

Предпринимателям, подавшим заявки на работу по этим адресам, выдали разрешения. В некоторых местах уже началась установка временного оборудования для будущих торговых точек. Так, накануне на территории «Цветочного квартала» появился шатёр на специальном настиле, чтобы не повредить брусчатку. Отмечается, что все тюльпаны, которые здесь будут продавать, выращены на территории Красноярского края.