Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде ушла из жизни известный театральный критик Галина Беспальцева

На 79-м году жизни скончалась Галина Иосифовна Беспальцева, посвятившая более 40 лет театральной критике и культуре Волгограда.

Галина Беспальцева родилась 19 мая 1946 года в Москве и окончила волгоградский пединститут в 1967 году, получив специальность «учитель русского языка и литературы». С 1989 года Галина Иосифовна работала в Волгоградском театре юного зрителя.

Будучи руководителем литературно-драматургической части ТЮЗа, за свою карьеру она написала множество рецензий и статей о театре и его актерах, которые публиковались как в местных, так и федеральных изданиях. Последней работой Беспальцевой стала книга «Люди. Спектакли. Жизнь.», посвященная 50-летию Волгоградского ТЮЗа. Отмечается, что Галина Иосифовна умела находить особые эмоциональные оттенки для каждого спектакля и точно подбирать слова для описания индивидуальности актеров.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным Галины Иосифовны.