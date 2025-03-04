В Волгограде ушла из жизни известный театральный критик Галина Беспальцева

Будучи руководителем литературно-драматургической части ТЮЗа, за свою карьеру она написала множество рецензий и статей о театре и его актерах, которые публиковались как в местных, так и федеральных изданиях. Последней работой Беспальцевой стала книга «Люди. Спектакли. Жизнь.», посвященная 50-летию Волгоградского ТЮЗа. Отмечается, что Галина Иосифовна умела находить особые эмоциональные оттенки для каждого спектакля и точно подбирать слова для описания индивидуальности актеров.