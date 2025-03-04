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В хуторе Ростовской области жители обнаружили обломки сбитого БПЛА

В Верхнедонском районе местные жители обнаружили обломки сбитого беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Ростовской области жители обнаружили обломки сбитого БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети 4 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, жители хутора Павловский обнаружили фрагменты сбитого беспилотника самолетного типа. Дончане сразу же обратились в дежурную службу.

— В дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле БПЛА самолетного типа. В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку, — отметил Юрий Слюсарь.