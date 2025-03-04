В Москве скончался экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов

Александр Клебанов находился под домашним арестом в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела о посредничестве во взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, проходит процедуру банкротства), в мае 2023 года требовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда. Министра задержали в начале мая 2024 года, после чего он был уволен со своего поста.