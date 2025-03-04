Главные новости 4 марта 2025 года

КНР отреагирует на повышение США пошлин на китайские товары для защиты своих прав и интересов. Штаты увеличили до 20% тарифы на китайский импорт из-за контрабанды наркотиков. Китайские власти считают, что введение односторонних тарифов на ввозимые товары помешают сотрудничеству двух стран.