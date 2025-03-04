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Главные новости 4 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 4 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 марта 2025 года.

США поставили на паузу поставки вооружения на Украину

Источник: AP 2024

По распоряжению президента США Дональда Трампа военные поставки на Украину прекращены. Таким образом американский лидер намерен повлиять на решение Киева о проведении мирных переговоров с Москвой. Распоряжение о прекращении поставок распространяется на критически важные боеприпасы и РСЗО.

Вице-президент США упрекнул Европу в содействии Зеленскому

Источник: AP 2024

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналистам обвинил страны Европы в потакании украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который настроен продолжать военное противостояние с Россией. Политик подчеркнул, что развитие конфликта требует финансирования, которое невозможно осуществлять бесконечно.

СМИ узнали о плане Франции использовать активы России

Источник: AP 2024

Франция предложила использовать замороженные активы России в качестве гарантий исполнения мирного соглашения с Украиной. Если российская сторона нарушит договоренности, то активы можно будет конфисковать. По мнению французских чиновников, это заставит РФ соблюдать условия мирной сделки, сообщила Financial Times.

В Кремле обозначили, когда стартуют переговоры России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и американской сторонами по урегулированию украинского кризиса начнутся не ранее, чем возобновится полноценная деятельность дипломатических представительств государств. Работа посольств обсуждалась в Стамбуле 27 февраля.

КНР ответит США на увеличение пошлин

Источник: РИА "Новости"

КНР отреагирует на повышение США пошлин на китайские товары для защиты своих прав и интересов. Штаты увеличили до 20% тарифы на китайский импорт из-за контрабанды наркотиков. Китайские власти считают, что введение односторонних тарифов на ввозимые товары помешают сотрудничеству двух стран.