Главные новости 4 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 марта 2025 года.
США поставили на паузу поставки вооружения на Украину
По распоряжению президента США Дональда Трампа военные поставки на Украину прекращены. Таким образом американский лидер намерен повлиять на решение Киева о проведении мирных переговоров с Москвой. Распоряжение о прекращении поставок распространяется на критически важные боеприпасы и РСЗО.
Вице-президент США упрекнул Европу в содействии Зеленскому
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналистам обвинил страны Европы в потакании украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который настроен продолжать военное противостояние с Россией. Политик подчеркнул, что развитие конфликта требует финансирования, которое невозможно осуществлять бесконечно.
СМИ узнали о плане Франции использовать активы России
Франция предложила использовать замороженные активы России в качестве гарантий исполнения мирного соглашения с Украиной. Если российская сторона нарушит договоренности, то активы можно будет конфисковать. По мнению французских чиновников, это заставит РФ соблюдать условия мирной сделки, сообщила Financial Times.
В Кремле обозначили, когда стартуют переговоры России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и американской сторонами по урегулированию украинского кризиса начнутся не ранее, чем возобновится полноценная деятельность дипломатических представительств государств. Работа посольств обсуждалась в Стамбуле 27 февраля.
КНР ответит США на увеличение пошлин
КНР отреагирует на повышение США пошлин на китайские товары для защиты своих прав и интересов. Штаты увеличили до 20% тарифы на китайский импорт из-за контрабанды наркотиков. Китайские власти считают, что введение односторонних тарифов на ввозимые товары помешают сотрудничеству двух стран.