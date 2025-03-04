На смену депрессивному частному сектору — современные кварталы

Федеральная программа комплексного развития территории (КТР) — механизм относительно новый. Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Роман Воробьев, законодательство предусматривает четыре вида КТР: освоение незастроенной территории, нежилое строительство, комплексное развитие по инициативе правообладателя земельного участка и комплексное развитие застроенной территории.
Новые возможности для города.
Примеры первых нескольких вариантов в Омске уже есть. Свободный от построек участок на 21-й Амурской осваивает сейчас «Завод строительных конструкций № 1», там будут возведены четыре жилых дома. Бывшую территорию «Сибзавода» площадью 15 га застроит компания «Траст-Инвест». А сейчас администрация города впервые приступает к реализации проекта КТР, на которой уже стоят дома: порядка 800 ИЖС и три аварийных многоэтажки.
«От комплексной застройки КТР отличается главным образом тем, что позволяет вдохнуть новую жизнь в уже сложившуюся городскую территорию. Заходя на такой участок, застройщик не просто строит жилье. Он принимает на себя еще и социальные обязательства: вопросы расселения граждан и строительство социальных объектов. Так город избавится от ветхого и аварийного жилого фонда, депрессивных территорий, а люди получат лучшие условия для жизни», — пояснил Роман Воробьев.
Высотки вместо частного сектора.
Участок, о котором идет речь, расположен в границах улиц 16-я Северная — Красный Пахарь — 7-я Северная — Герцена. Его общая площадь составляет 29 га. Застройщиком станет победитель аукциона — тот, кто предложит за участок наибольшую арендную плату. Сейчас все документы для проведения торгов уже готовы, провести их планируется в марте. Согласно конкурсной документации, помимо обязательства возвести современные и комфортабельные жилые дома, застройщик должен построить здесь два детских сада и школу.
«Соответствующее постановление было принято администрацией города в октябре прошлого года. Именно этот участок выбран неслучайно. Во-первых, здесь расположено три многоквартирных аварийных дома, а их наличие на тот момент по закону являлось обязательным условием для участия в программе КТР. Во-вторых, это позволит расселить частный сектор, улучшив жилищные условия людей. Я сам прошел по тем улицам: дорог там нет, удобств тоже. На большинстве участков — туалет на улице. Кое-где видел газовое отопление, но зачастую оно печное. Взамен застройщик предложит людям благоустроенное жилье или деньги по рыночной стоимости», — пояснил Роман Воробьев.
Опыт первый, но не последний.
Главный архитектор города не скрывает — комплексное развитие уже застроенных территорий вопрос болезненный. Наверняка найдутся и те, кого предложенные застройщиком условия не устроят, и тогда окончательную точку поставит суд.
«Но работать в этом направлении необходимо. Ежегодно в департамент приходит более десятка тысяч писем с вопросом: когда вы нас расселите? Особенность застройки города Омска в том, что у нас очень много территорий застроено ИЖС, и далеко не все дома качественные. Миллионный город задыхается от них, территории очень тяжело содержать. Да и сам образ жизни в этих кварталах не соответствует уровню жителя города-миллионника. Зачастую там есть только свет, за водой люди ходят на колонку, а отапливаются дровами и углем», — отметил Роман Воробьев.
Поэтому таких проектов в Омске со временем будет больше. К примеру, в конце декабря администрацией города было подписано еще одно постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев. Здесь планируется снести ветхие и аварийные дома, а на их месте построить современные высотки, детский сад и школу, создать объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.