На смену депрессивному частному сектору — современные кварталы

«Но работать в этом направлении необходимо. Ежегодно в департамент приходит более десятка тысяч писем с вопросом: когда вы нас расселите? Особенность застройки города Омска в том, что у нас очень много территорий застроено ИЖС, и далеко не все дома качественные. Миллионный город задыхается от них, территории очень тяжело содержать. Да и сам образ жизни в этих кварталах не соответствует уровню жителя города-миллионника. Зачастую там есть только свет, за водой люди ходят на колонку, а отапливаются дровами и углем», — отметил Роман Воробьев.