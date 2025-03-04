Каникулы без света — не в радость: Где в Кишиневе отключат электричество на весь день — публикуем адреса

Центр, Чеканы, Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света.
Поставщик сообщает, что 4 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Центр:
— ул. Г. Асаки, 37/1 — с 09:30 до 14:00.
— ул. Г. Асаки, 37/2 — с 14:00 до 17:30.
Чеканы:
— ул. Узинелор, 128−188, 171, 211−249 — с 09:10 до 17:00.
— ул. А. Руссо, 63/1, 63/3, 63/4, M. чел Бэтрын, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7 — с 11:00 до 17:00.
— ул. А. Руссо, 47, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, M. Садовяну, 9/2, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 55/2, 55/6, 9999, П. Заднипру, 2, 2/1, 2/2, 2/7 — с 09:35 до 17:00.
— ул. Кэрэмидарилор, 23−79, 40−94, Л. Ребряну, 22−38, 31−125, 982, Мовилень, 1−51, 2−32, Сф. Параскива, 9−27, 22, Узинелор, 66, 84, 162, 69−135, 999 — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
— ул. Киев, 2, 2/1, 4, Н. Димо, 9999 — с 09:00 до 17:00.