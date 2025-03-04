Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года

В столице начался ежегодный цикл экскурсий в рамках программы «Мой район». Он продлится до конца года и объединит свыше тысячи обзорных прогулок. Почти треть из них пройдут по новым маршрутам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.