Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже на 14 часов перекроют переезд между двумя улицами

Временно нельзя будет проехать между Дубровина и Корольковой.

Источник: РИА "Новости"

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежцев о временном перекрытии движения через железнодорожный переезд между улицами Дубровина и Корольковой.

4 марта с 20.00 до 10.00 среды, 5 марта, будут ремонтировать железнодорожный переезд, поэтому движение через него будет закрыто. Во время ограничения автобус № 78 изменит маршрут: от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Ростовской, проезду Разумова, улицам Просторной, Дубровина и далее по маршруту. Аналогично и в обратном направлении.