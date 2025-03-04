В Воронеже на 14 часов перекроют переезд между двумя улицами

4 марта с 20.00 до 10.00 среды, 5 марта, будут ремонтировать железнодорожный переезд, поэтому движение через него будет закрыто. Во время ограничения автобус № 78 изменит маршрут: от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Ростовской, проезду Разумова, улицам Просторной, Дубровина и далее по маршруту. Аналогично и в обратном направлении.