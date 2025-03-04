Участок на улице Щорса реорганизуют по программе комплексного развития территорий

«На западе столицы запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара. Вложения в проект оцениваются примерно в пять миллиардов рублей. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Так, в этом районе по программе КРТ в общей сложности запланировано строительство свыше 227 тысяч квадратных метров различной недвижимости и создание около четырех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.