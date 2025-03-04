Участок на улице Щорса реорганизуют по программе комплексного развития территорий

В районе Солнцево реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На западе столицы запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара. Вложения в проект оцениваются примерно в пять миллиардов рублей. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Так, в этом районе по программе КРТ в общей сложности запланировано строительство свыше 227 тысяч квадратных метров различной недвижимости и создание около четырех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Участок расположен в районе со сложившейся инфраструктурой, вблизи станции метро «Солнцево».
«Проектом предусмотрено строительство более 30 тысяч квадратных метров жилой недвижимости по адресу: улица Щорса, владения 5 и 5б. На первых этажах домов будут работать магазины, кафе, рестораны, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. В результате город получит более 50 рабочих мест. Территорию возле жилых комплексов озеленят, также проложат дороги и обустроят площадки для детей и занятий спортом. Для жителей в домах организуют подземное парковочное пространство на 146 машино-мест», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Благодаря комплексному развитию территорий на месте неэффективно используемых участков появляются объекты недвижимого имущества, в том числе жилье по программе реновации.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, общая площадь квартир в новых домах на улице Щорса составит примерно 19,5 тысячи квадратных метров. Это позволит переселить около 700 москвичей. Готовая улучшенная отделка позволит переехать сразу, не затрачивая времени на дополнительный ремонт. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. Во дворах для безопасности жителей установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения.