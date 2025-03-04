В минсельхозе пояснили, почему калининградские фермеры не выращивают индейку

Иванов отметил, что производство индейки — достаточно капиталоемкий проект, при этом министра больше волнует, что регион не до конца самообеспечен мясом курицы. «У нас огромный объём птицы ввозится в регион, несмотря на то, что у нас есть своё производство, — продолжил он. — Говорить о таком отдельном направлении как индейка пока не приходится. Нам нужно наращивать объемы существующих производств».