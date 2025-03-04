В Братске нашли опасные сорняки в семенах моркови

В феврале 2025 года специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия провели рейд по торговым точкам Братска, где продаются семена овощных культур. Взятые образцы отправили на экспертизу в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР», и результаты не обрадовали.