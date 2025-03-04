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В Братске нашли опасные сорняки в семенах моркови

Эти растения способны значительно снижать урожайность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В феврале 2025 года специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия провели рейд по торговым точкам Братска, где продаются семена овощных культур. Взятые образцы отправили на экспертизу в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР», и результаты не обрадовали.

— В образцах семян моркови сортов «Витаминная-6» и «Нантская-4» выявлены карантинные объекты: амброзия полыннолистная и повилика. Эти растения способны значительно снижать урожайность и качество выращиваемых культур, — поделились специалисты.

Амброзия полыннолистная и повилика — это сорняки, которые нерест вред урожаю. 27 февраля продавцу вынесли строгое предостережение с требованием немедленно устранить нарушения и предотвратить распространение опасных растений.

В ведомстве напомнили, что покупать семена стоит только у проверенных поставщиков, которые могут предоставить сертификаты качества.