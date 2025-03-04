АСТАНА, 4 мар — Sputnik. 13 тысяч километров дорог построят в Казахстане в 2025 году, об этом заявили в правительстве.
В 2024-м отремонтировали 12 тысяч километров.
«Из них проекты на 9,5 тысяч километров полностью обеспечены финансированием. По оставшимся 3,6 тыс. км вопрос прорабатывается с международными финансовыми институтами», — сообщил министр транспорта Марат Карабаев.
Это новые проекты «Жезказган — Караганда», «Актобе — Улгайсын», «Атырау — Доссор», обходы городов Сарыагаш, Рудный и Кызылорда, а также ремонты дорог общей протяженностью 3,6 тысяч километров, отметил министр.
Увеличится и число отечественных компаний, участвующих в конкурсах на строительство.
«К примеру, по проекту “Караганда — Жезказган” число компаний-участников достигло 10, при этом до момента изменения условий данное количество составляло не более 2. По всем вышеперечисленным проектам во втором квартале текущего года будут определены подрядные организации», — сказал Карабаев.
Новые проекты появятся и в железнодорожной отрасли. В 2025 году на 5 тысячах километров дорог запланированы строительство и ремонтные работы.
А именно:
- строительство новой линии «Кызылжар — Мойынты»;
- модернизация участка «Алтынколь — Жетыген» со строительством двухпутных вставок и «Бейнеу — Мангыстау» со строительством и удлинением приемоотправочных путей;
- внедрение современных автоблокировок на участках «Кызылжар — Саксаульская», «Шалкар — Бейнеу», «Кандыагаш — Тобол», «Алимбет — Никельтау» и «Аксу — Дегелен — Жана-Семей».
А еще проведут реконструкцию 53-х железнодорожных вокзалов. На сегодня уже обновили пять вокзалов.
«В целом, реализация данных проектов позволит достичь общий мультипликативный эффект за 20 лет в виде поступлений налогов и прочих платежей на уровне 11 трлн. тенге. Также, реализация проектов обеспечит вклад в рост ВВП на уровне порядка 0,4%-1% в период 2025—2029 годы», — сообщил министр.
По всем проектам в апреле текущего года планируется начать строительно-монтажные работы.