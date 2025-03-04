13 тысяч километров дорог построят в Казахстане в 2025 году

«К примеру, по проекту “Караганда — Жезказган” число компаний-участников достигло 10, при этом до момента изменения условий данное количество составляло не более 2. По всем вышеперечисленным проектам во втором квартале текущего года будут определены подрядные организации», — сказал Карабаев.